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Кроуфорд и Портер прошли официальную церемонию взвешивания перед боем
Нас ждет невероятный поединок
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0; 28 КО) и бывший чемпион по версии WBC Шон Портер (31-3-1; 17 КО) официальную церемонию взвешивания накануне боя.
Так, под действующим обладателем чемпионского титула весы показали 66,4 кг, в то время как его соперник завесил на 66,5 кг.
Видео церемонии взвешивания:
Напомним, что поединок Кроуфорд - Портер состоится в ночь с 20 на 2021 ноября в Лас-Вегасе (США) на арене Mandalay Bay.
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