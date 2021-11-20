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Кроуфорд и Портер прошли официальную церемонию взвешивания перед боем

Бокс
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Нас ждет невероятный поединок

Кроуфорд и Портер прошли официальную церемонию взвешивания перед боем

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0; 28 КО) и бывший чемпион по версии WBC Шон Портер (31-3-1; 17 КО) официальную церемонию взвешивания накануне боя.

Так, под действующим обладателем чемпионского титула весы показали 66,4 кг, в то время как его соперник завесил на 66,5 кг.

Видео церемонии взвешивания:

Напомним, что поединок Кроуфорд - Портер состоится в ночь с 20 на 2021 ноября в Лас-Вегасе (США) на арене Mandalay Bay.

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В статье: Теренс Кроуфорд Шон Портер
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