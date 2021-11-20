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Промоутер Фьюри назвал условие проведения боя Тайсона против Усика

Бокс
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Сделать это будет не легко

Промоутер Фьюри назвал условие проведения боя Тайсона против Усика

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО) Боб Арум рассказал, при каком условии может состояться поединок его подопечного против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19 -0;13 КО). Его слова цитирует Mirror:

"Я разговаривал с Тайсоном на днях, и мы обсуждали сложившуюся сейчас ситуацию. Если Джошуа отойдет в сторону, Фьюри будет рад провести бой с Усиком. Сейчас все зависит от Джошуа. Если он все же решит сразиться, то Тайсон сказал: "Почему бы не встретиться с Диллианом Уайтом".

Мы готовы разговаривать с людьми Уайта, но они должны понять, что мы будем делать это на добровольной основе, а не потому, что нам приказали в WBC" – сказал промоутер.

Напомним, ранее бывший соперник Усика выразил желание провести еще один бой с украинцем.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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