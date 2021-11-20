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Сергей Деревянченко продолжает подготовку к следующему поединку. Фото
Украинец активно тренируется
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. Фото из тренировочного лагеря наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что Деревянченко свой следующий бой проведет 5 декабря против Карлоса Адамеса (20-1; 16 КО).
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