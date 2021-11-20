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Сергей Деревянченко продолжает подготовку к следующему поединку. Фото

Бокс
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Украинец активно тренируется

Сергей Деревянченко продолжает подготовку к следующему поединку. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. Фото из тренировочного лагеря наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Сергей Деревянченко продолжает подготовку к следующему поединку. Фото - изображение 1Сергей Деревянченко продолжает подготовку к следующему поединку. Фото - изображение 2

Напомним, что Деревянченко свой следующий бой проведет 5 декабря против Карлоса Адамеса (20-1; 16 КО).

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В статье: Сергей Деревянченко
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