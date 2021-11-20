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Шон Портер: Кроуфорд один из лучших, и я должен победить этого чувака

Бокс
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Шон Портер: Кроуфорд один из лучших, и я должен победить этого чувака

фото - boxingscene.com

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Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Шон Портер (31-3-1; 17 КО) рассказал о своей мотивации на бой против Теренса Кроуфорда (37-0; 28 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я думаю, что часть моего наследия готова. Люди могут сказать, что Шон Портер сражался со всеми. Но вторая часть наследия состоит в том, чтобы вы сказали, что Шон Портер был на ринге с лучшими боксерами и побеждал некоторых из них. Кроуфорд один из лучших, и я должен победить этого чувака.

Я был несколько раз на Супербоулах. Знаете, я выиграл кое-что и кое-что проиграл, но я не хочу, чтобы моя карьера была эффектом Дэна Марино, когда вы все говорите о том, насколько хорошим или великим был Дэн Марино, но он никогда не был победителем Супербоула. Я не могу, чтобы вы обо мне так говорили. Я не могу позволить, чтобы вы все говорили, что я был на ринге лучшим, "но" - сказал он.

Напомним, что ранее Портер и Кроуфорд прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Теренс Кроуфорд Шон Портер
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