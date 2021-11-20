Украинский боксер Далакян защитил пояс WBA, нокаутировав панамца

В Киеве, в выставочном центре ACCO International под эгидой Union Boxing Promotion, состоялся боксерский поединок между обладателем пояса WBA в самом легком весе Артуром Далакяном и временным чемпионом из Панамы Луис Консепсьон.

Бой длился девять раундов и прошел при доминировании украинского боксера. В пятом раунде панамец сразу дважды побывал в нокдауне после серии мощных и быстрых ударов соперника, а в 9-м вообще упал безвозвратно. Вернее, тренер Консепсьона решил прекратить это избиение и попросил остановить поединок.

Это был первый бой Далакяна за последние полтора года. Титул чемпиона мира WBA в самом легком весе остается в руках украинца (21 победа всего).