Далакян – Консепсьен: Видео эффектных нокдаунов и нокаута

В Киеве, в выставочном центре ACCO International под эгидой Union Boxing Promotion, состоялся боксерский поединок между обладателем пояса WBA в самом легком весе Артуром Далакяном и временным чемпионом из Панамы Луисом Консепсьеном.

Победу техническим нокаутом в 9 раунде одержал украинский чемпион.

Вашему вниманию видео нокдаунов и ТКО (источник Instagram – boxingtime.ua):