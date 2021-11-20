Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Далакян – Консепсьен: Видео эффектных нокдаунов и нокаута
Это было круто
Артём Далакян
В Киеве, в выставочном центре ACCO International под эгидой Union Boxing Promotion, состоялся боксерский поединок между обладателем пояса WBA в самом легком весе Артуром Далакяном и временным чемпионом из Панамы Луисом Консепсьеном.
Победу техническим нокаутом в 9 раунде
Вашему вниманию видео нокдаунов и ТКО (источник Instagram – boxingtime.ua):
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Малиновский забил за Аталанту в ворота Специи. ВИДЕО
- Так себе подарок тренеру. Львов - Заря 2:1
- Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"
- Украина в списке. Стало известно, где может пройти реванш Усика и Джошуа
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...