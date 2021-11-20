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Далакян – Консепсьен: Видео эффектных нокдаунов и нокаута

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Далакян – Консепсьен: Видео эффектных нокдаунов и нокаута

Артём Далакян

UA-Футбол
Новина українською

В Киеве, в выставочном центре ACCO International под эгидой Union Boxing Promotion, состоялся боксерский поединок между обладателем пояса WBA в самом легком весе Артуром Далакяном и временным чемпионом из Панамы Луисом Консепсьеном.

Победу техническим нокаутом в 9 раунде одержал украинский чемпион.

Вашему вниманию видео нокдаунов и ТКО (источник Instagram – boxingtime.ua):

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В статье: Артем Далакян
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