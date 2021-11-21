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Кроуфорд досрочно победил Портера и защитил чемпионский титул
Чемпион неизменен
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) в главном событии боксерского вечера 20 ноября победил Шона Портера (31-4-1; 17 КО).
Бойцы были близки к тому, чтобы провести полный поединок, однако в 10-м раунде Кроуфорд отправил Портера в нокдаун, Шон поднялся, а затем снова оказался на конвасе. Его угол выбросил полотенце и остановил бой.
За поединок Портер выбросил 347 ударов, из них до цели дошли 79. Кроуфорд выбросил 328 ударов, точных – 98. На счету чемпиона 159 джебов, 33 – точные. Портер выбросил 94 джеба, 12 точных.
HERE COMES BUD.@terencecrawford drops Shawn Porter in R10 ????#CrawfordPorter ESPN+ PPV: https://t.co/EOg8FcXj8F pic.twitter.com/9lYpNJMlUD— Top Rank Boxing (@trboxing) November 21, 2021
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