Кроуфорд досрочно победил Портера и защитил чемпионский титул

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) в главном событии боксерского вечера 20 ноября победил Шона Портера (31-4-1; 17 КО).

Бойцы были близки к тому, чтобы провести полный поединок, однако в 10-м раунде Кроуфорд отправил Портера в нокдаун, Шон поднялся, а затем снова оказался на конвасе. Его угол выбросил полотенце и остановил бой.

За поединок Портер выбросил 347 ударов, из них до цели дошли 79. Кроуфорд выбросил 328 ударов, точных – 98. На счету чемпиона 159 джебов, 33 – точные. Портер выбросил 94 джеба, 12 точных.

HERE COMES BUD.@terencecrawford drops Shawn Porter in R10 ????#CrawfordPorter ESPN+ PPV: https://t.co/EOg8FcXj8F pic.twitter.com/9lYpNJMlUD