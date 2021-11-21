  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кроуфорд досрочно победил Портера и защитил чемпионский титул
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроуфорд досрочно победил Портера и защитил чемпионский титул

Бокс
(1 голосов)

Чемпион неизменен

Кроуфорд досрочно победил Портера и защитил чемпионский титул

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) в главном событии боксерского вечера 20 ноября победил Шона Портера (31-4-1; 17 КО).

Бойцы были близки к тому, чтобы провести полный поединок, однако в 10-м раунде Кроуфорд отправил Портера в нокдаун, Шон поднялся, а затем снова оказался на конвасе. Его угол выбросил полотенце и остановил бой.

За поединок Портер выбросил 347 ударов, из них до цели дошли 79. Кроуфорд выбросил 328 ударов, точных – 98. На счету чемпиона 159 джебов, 33 – точные. Портер выбросил 94 джеба, 12 точных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теренс Кроуфорд Шон Портер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...