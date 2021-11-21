Кроуфорд поделился планами на будущее после победы над Портером

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) после победы над Шоном Портером (31-4-1; 17 КО) поделился планами на будущее. Его слова цитирует Ringside24:

"Спенс был на моем бою? Этот юноша сказал, что никогда не будет на моих поединках. Вы видели, что я сегодня сделал с Портером по сравнению с Эрролом. Так кто теперь номер один в полусреднем весе?

Я вызываю его уже подолгу. Если честно, я рассматриваю вариант, чтобы подняться в первый средний вес. Возможно, я останусь в своем дивизионе, если Спенс вытащит свой хвост из задницы и сразится со мной" – сказал он.