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Кроуфорд поделился планами на будущее после победы над Портером

Бокс
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Интересно, интересно

Кроуфорд поделился планами на будущее после победы над Портером

STEVE MARCUS/GETTY IMAGES

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) после победы над Шоном Портером (31-4-1; 17 КО) поделился планами на будущее. Его слова цитирует Ringside24:

"Спенс был на моем бою? Этот юноша сказал, что никогда не будет на моих поединках. Вы видели, что я сегодня сделал с Портером по сравнению с Эрролом. Так кто теперь номер один в полусреднем весе?

Я вызываю его уже подолгу. Если честно, я рассматриваю вариант, чтобы подняться в первый средний вес. Возможно, я останусь в своем дивизионе, если Спенс вытащит свой хвост из задницы и сразится со мной" – сказал он.

Напомним, ранее украинский чемпион Далакян успешно защитил титул.

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В статье: Теренс Кроуфорд Шон Портер
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