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Кроуфорд объявил о завершении сотрудничества с ТОР Rank

Бокс
(1 голосов)

Причина довольно серьезная

Кроуфорд объявил о завершении сотрудничества с ТОР Rank

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) после победы над Шоном Портером (31-4-1; 17 КО) огласил о прекращении сотрудничества с промоутерской компанией ТОР Rank. Его слова цитирует FightHub:

"Я полностью уверен в своем решении, оно уже принято. Боб не смог обеспечить мне сражение с Эрролом Спенсом, когда я был с ним. Как он гарантирует мне этот поединок, если я не буду с ним? Сейчас я двигаюсь по своей карьерной лестнице" – сказал он.

Напомним, что ранее Артём Далакян успешно защитил чемпионский титул.

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В статье: Теренс Кроуфорд
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