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Кроуфорд объявил о завершении сотрудничества с ТОР Rank
Причина довольно серьезная
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) после
"Я полностью уверен в своем решении, оно уже принято. Боб не смог обеспечить мне сражение с Эрролом Спенсом, когда я был с ним. Как он гарантирует мне этот поединок, если я не буду с ним? Сейчас я двигаюсь по своей карьерной лестнице" – сказал он.
Напомним, что ранее Артём Далакян
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