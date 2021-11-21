Кроуфорд объявил о завершении сотрудничества с ТОР Rank

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) после победы над Шоном Портером (31-4-1; 17 КО) огласил о прекращении сотрудничества с промоутерской компанией ТОР Rank. Его слова цитирует FightHub:

"Я полностью уверен в своем решении, оно уже принято. Боб не смог обеспечить мне сражение с Эрролом Спенсом, когда я был с ним. Как он гарантирует мне этот поединок, если я не буду с ним? Сейчас я двигаюсь по своей карьерной лестнице" – сказал он.