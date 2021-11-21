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Тайсон Фьюри рассказал, когда планирует вернуться на ринг
Ждать не долго
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) рассказал, когда планирует вернуться на ринг. Его слова цитирует IFL TV:
"Я не знаю, что происходит. Я думал, что буду сражаться с Уайтом. Я знаю, насколько долго длится Арбитражный суд, так что дела у Диллиана дер**овые. Надеюсь, что все решится быстро, и мне не придется сражаться с каким-нибудь желающим.
Мне по**р с кем драться. Это только тренировка для меня. Я уничтожу всякого, кто выйдет в ринг со мной, чем я и занимался на протяжении всей моей жизни. Неважно, это Диллиан Уайт, Диллиан Blue или Диллиан Gray.
Я не заинтересован в простое. Следующий бой проведу в конце февраля или начале марта. Буду защищать свой пояс WBC. В чем смысл мне не сразиться с Уайтом? Я не против проходных боев. Большой мешок с ножками – идеальный кандидат.
Я в любом случае подерусь в начале марта, не позже. Если промоутеры не смогут мне это организовать, я займусь делом сам. Gipsy King Promotions, погнали. Кто это будет мне не столь важно. Ведь результат будет один – ублюдок окажется на канвасе" – сказал он.
Напомним, что ранее Теренс Кроуфорд
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