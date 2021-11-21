Фьюри угрожает уничтожить Усика в случае их очного поединка

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) пригрозил расправиться с украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) в случае проведения их очного поединка. Слова британца цитирует IFL TV:

"Мне все равно, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, как грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером.

Но потом я сдам назад и снова его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий" – сказал Тайсон.