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Фьюри угрожает уничтожить Усика в случае их очного поединка

Бокс
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Не много ли он на себя взял

Фьюри угрожает уничтожить Усика в случае их очного поединка

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) пригрозил расправиться с украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) в случае проведения их очного поединка. Слова британца цитирует IFL TV:

"Мне все равно, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, как грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером.

Но потом я сдам назад и снова его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, когда планирует возвратиться на ринг.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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