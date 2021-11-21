Парадокс Далакяна – как одновременно быть ярким и бледным

Почти четыре года назад Артем Далакян в США в бою за вакантный титул WBA в наилегчайшем весе единогласным решением судей ярко избил Брайана Вилорию. Украина не заметила появления в стране нового чемпиона мира, как и не заметила, что с тех пор тот провел уже пять защит титула, причем неизменно выходил на ринг в Киеве.

Как для Далакяна сложился бой с Консепсьоном?

Для начала стоит отметить, что Луис Консепсьон (39-9, 28 КО) стал самым именитым соперником в послужном списке Артема Далакяна (21-0, 15 КО). Да, лучшие времена 36-летнего панамца давно остались в прошлом, но его статус чемпиона мира в двух весовых категориях говорил сам за себя.

Были опасения, что почти двухлетний простой плохо скажется на готовности Далакяна, который всегда делал ставку на тайминг, реакцию и скорость, однако с первых секунд боя стало очевидно, что в действиях домашнего чемпиона нет ни малейших признаков «заржавелости».

Далакян с опущенными руками в стиле Виталия Кличко блестяще работал на контратаках и наказывал Консепсьона на любую авантюрную попытку пойти вперед. В пятом раунде претендент дважды повидался с канвасом ринга, после чего бой окончательно приобрел односторонний характер.

Панамец продемонстрировал достойную уважения волю к победе и продержался в ринге с Далакяном практически до чемпионских раундов, но неизбежность нокаута была настолько очевидной, что из угла претендента предпочли выбросить белое полотенце и побыстрее удалиться в раздевалку.

Union Boxing Promotion не заслуживает Далакяна, а боксер не хочет меняться

Поразительно, как же бокс Артема Далакяна контрастирует с тем, что окружает его карьеру. И где-то даже грустно, что самого боксера, похоже, полностью устраивает плыть по течению и раз в год избивать перед своими близкими и друзьями какого-нибудь очередного претендента из страны третьего мира.

Вчерашний вечер бокса в Киеве в ACCO International посетили 150 человек. 150! Да, в Union Boxing Promotion позаботились пригласить на бой Далакяна звезд в лице Жана Беленюка, Вячеслава Сенченко и Сергея Дзинзирука, но при этом проигнорировали работу с обычными поклонниками бокса, выставив ценник на билеты от 1 до 3 тысяч гривен. Неудивительно, что без обязательной в 2021 году медийной поддержки Далакян отстаивал титул WBA при полупустых трибунах.

Union Boxing Promotion – вчерашний день. У компании нет официальной страницы в Instagram и Twitter, а вот так выглядит их Facebook спустя более чем 12 часов после боя Далакяна. Тишина…

Union Boxing Promotion присутствует на YouTube, но креатива компании хватило на 53-секундный промо-ролик и видео с приездом Консепсьона в Украину. А где открытые тренировки, видео с процедуры взвешивания, интервью боксеров?

Официальный сайт Union Boxing Promotion частично восполняет эти пробелы, но отчет о бое Далакяна на одну строку…Серьезно?

Увы, но Далакян полностью соответствует своим промоутерам. Артем не хочет следовать современным тенденциям и работать на себя в социальных сетях. Неужели он не понимает, что его гонорары напрямую зависят от медийности и продвижения своего имени?

На странице боксера в Instagram до сих пор нет ни одного поста о вчерашней победе. Когда, если не сейчас взять и проявить активность и вызвать на объединительный бой Санни Эдвардса, Дзунто Накатани или Хулио Сесара Мартинеса – трех других чемпионов мира в наилегчайшем дивизионе? Но украинец молчит. Его устраивает быть тихим домашним чемпионом мира с сотней-другой персональных фанатов. Как говорится, каждый сам выбирает свой путь.