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Кроуфорд обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира
Украинец подвинулся на пятую строку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) после громкой победы над Шоном Портером (31-4-1, 17 КО) улучшил свое положение в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.
Американец поднялся на четвертое место и обошел украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО).
Топ-10 боксеров мира по версии BoxRec:
Помимо Александра Усика в топ-50 среди украинских боксеров входит только Василий Ломаченко, который располагается на 31-й позиции.
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