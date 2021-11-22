Кроуфорд обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Чемпион WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) после громкой победы над Шоном Портером (31-4-1, 17 КО) улучшил свое положение в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Американец поднялся на четвертое место и обошел украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО).

Топ-10 боксеров мира по версии BoxRec:

Помимо Александра Усика в топ-50 среди украинских боксеров входит только Василий Ломаченко, который располагается на 31-й позиции.