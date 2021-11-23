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Официально: Беринчик в декабре проведет бой с россиянином

Бокс
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Новый вызов для украинца

Официально: Беринчик в декабре проведет бой с россиянином

Фото - facebook.com/K2Ukraine

Новина українською

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) 19 декабря в Броварах в главном бою вечера бокса компании K2 Promotions Ukraine встретится с Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

Беринчик в последний раз выходил на ринг в марте 2021 года, когда в третьем раунде досрочно остановил Хосе Санчеса. Летом Денис в бою на голых кулаках легко побил бывшего бойца ММА Артема Лобова.

Чаниев в 2019 году мог стать чемпионом мира по версии IBF, но в бою за вакантный пояс нокаутом во втором раунде проиграл будущему сопернику Василия Ломаченко Ричарду Комми.

На разогреве у Дениса Беринчика выступит Владислав Сиренко (18-0, 15 КО), которого ждет бой с Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО).

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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