Официально: Беринчик в декабре проведет бой с россиянином

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) 19 декабря в Броварах в главном бою вечера бокса компании K2 Promotions Ukraine встретится с Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

Беринчик в последний раз выходил на ринг в марте 2021 года, когда в третьем раунде досрочно остановил Хосе Санчеса. Летом Денис в бою на голых кулаках легко побил бывшего бойца ММА Артема Лобова.

Чаниев в 2019 году мог стать чемпионом мира по версии IBF, но в бою за вакантный пояс нокаутом во втором раунде проиграл будущему сопернику Василия Ломаченко Ричарду Комми.

На разогреве у Дениса Беринчика выступит Владислав Сиренко (18-0, 15 КО), которого ждет бой с Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО).