Ломаченко работает над координацией перед боем с Комми

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) продолжает тренировочный лагерь перед боем с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Ломаченко и Комми проведут бой 11 декабря на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).