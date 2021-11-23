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Бывший соперник Усика хочет сорвать бой Альвареса в тяжелом весе

Бокс
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Промоутерам Канело придется поработать

Бывший соперник Усика хочет сорвать бой Альвареса в тяжелом весе

фото - boxingscene.com

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Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) ориентировочно в мае 2022 года планирует дебютировать в тяжелом весе в бою с чемпионом WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Всемирный боксерский совет одобрил поединок, хотя у Макабу есть обязательный претендент в лице Табисо Мчуну (23-5, 13 КО), который несколько лет назад досрочно проиграл Александру Усику (19-0, 13 КО), когда украинец еще выступал в крузервейте.

«Мы не отступим в сторону за деньги. Мы хотим драться с Илунгой и завоевать титул WBC. Канело хочет драться с Макабу в мае, но перед этим Макабу должен решить дела с Табисо», - заявил тренер Мчуну Шон Смит.

Стоит отметить, что бой Сауля Альвареса с Илунгой Макабу на официальном уровне все еще не подтвержден.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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Источник:
Vringe.com

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