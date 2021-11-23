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Бывший тренер Владимира Кличко высказался о возможном бое Усик - Канело

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Канело нужно набрать, а украинцу - сбросить вес

Бывший тренер Владимира Кличко высказался о возможном бое Усик - Канело

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Сергей Городничев, экс-член тренерского штаба Владимира Кличко, считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик был бы фаворитом в бою против абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса.

"Этот бой в далеком, космическом будущем. Если он состоится, то шансов, конечно, у Усика будет больше, чем у Канело. Там будет бой очень сложный, но шансов будет больше у Александра, потому что Канело придется набирать вес, он потеряет скорость.

Еще смотря, в каком весе пройдет бой. Может быть, они побоксируют в бриджервейте. Чтобы драться в крузервейте, Канело нужно набрать вес. Чтобы боксировать там Усику, ему необходимо скинуть вес. Там десятки килограммов - для такого, как Канело, это будет очень чувствительно. Я не уверен, хотя было бы интересно посмотреть", - сказал Сергей Городничев в видео, опубликованном на его ютуб-канале.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
fightnews

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