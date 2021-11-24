Усик обошел Фьюри и стал лучшим супертяжем мира по версии ESPN

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) стал лучшим супертяжеловесом современности в рейтинге авторитетного портала ESPN.

Украинец в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории занимает четвертое место, опережая владельца титула WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Terence Crawford remains at No. 2 on the latest pound-for-pound list ???? pic.twitter.com/uJKsrXdEez — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 23, 2021

Усик в последнем бою 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которому удавалось стать чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе.

Ожидается, что в мае-апреле 2022 года Усик и Джошуа проведут реванш, а бой может пройти в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.