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Усик обошел Фьюри и стал лучшим супертяжем мира по версии ESPN

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Усик обошел Фьюри и стал лучшим супертяжем мира по версии ESPN

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) стал лучшим супертяжеловесом современности в рейтинге авторитетного портала ESPN.

Украинец в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории занимает четвертое место, опережая владельца титула WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Усик в последнем бою 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которому удавалось стать чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе.

Ожидается, что в мае-апреле 2022 года Усик и Джошуа проведут реванш, а бой может пройти в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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