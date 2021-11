Усик обошел Фьюри и стал лучшим супертяжем мира по версии ESPN

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) стал лучшим супертяжеловесом современности в рейтинге авторитетного портала ESPN.

Украинец в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории занимает четвертое место, опережая владельца титула WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Terence Crawford remains at No. 2 on the latest pound-for-pound list ???? pic.twitter.com/uJKsrXdEez