Усик против Фьюри – самый ожидаемый поединок по версии The Ring

Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер представил своих версию пяти самых ожидаемых поединков в профессиональном боксе.

На первое место эксперт поставил схватку Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Также Фишер упомянул бои Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд, Джермалл Чарло – Геннадий Головкин, Теофимо Лопес – Девин Хэйни и Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол.

Усик и Фьюри могут провести бой во второй половине 2022 года, если украинец в реванше снова победит Энтони Джошуа, а боксер из Манчестера защитит пояс WBC в бою, который предварительно запланирован на февраль.