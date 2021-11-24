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Усик против Фьюри – самый ожидаемый поединок по версии The Ring
Сложно не согласиться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер представил своих версию пяти самых ожидаемых поединков в профессиональном боксе.
На первое место эксперт поставил схватку Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Также Фишер упомянул бои Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд, Джермалл Чарло – Геннадий Головкин, Теофимо Лопес – Девин Хэйни и Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол.
Усик и Фьюри могут провести бой во второй половине 2022 года, если украинец в реванше снова победит Энтони Джошуа, а боксер из Манчестера защитит пояс WBC в бою, который предварительно запланирован на февраль.
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