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Сауль Альварес ответил, состоится ли бой с Тайсоном Фьюри
Боксер хочет топ-боев
фото - boxingscene.com
Действующий абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос, сможет ли он когда-нибудь встретиться в ринге с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Напомним, ранее стало известно, что Альварес хочет подняться в первый тяжёлый вес, проведя бой с Илунгой Макабу. Поединок уже санкционирован WBC.
"Если правильно помню, то где-то год назад я говорил, что не перейду в первый тяжёлый вес, однако сейчас мы здесь. Однако я всё равно не думаю, что подерусь с Фьюри, хотя с моим тренером Эдди Рейносо нельзя быть ни в чём уверенным. Я не думаю, что это произойдёт. Моё тело не позволит мне подняться в супертяжёлый вес", — приводит слова Альвареса The Independent.
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