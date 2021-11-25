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Джошуа в реванше собирается бить Усика в стиле боя с Кличко

Бокс
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Британец настроен серьезно

Джошуа в реванше собирается бить Усика в стиле боя с Кличко

фото - boxingscene.com

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Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, как планирует вернуть в свои руки четыре титула в супертяжелом весе, которые британец потерял 25 сентября в Лондоне после поражения единогласным решением судей в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Собираюсь вернуть себе энергию, как в бою с Владимиром Кличко. А до тех пор не планирую приступать к тренировкам.

Тогда, в 2017 году, я даже и не понял, какого масштаба это был бой. И только сейчас я оборачиваюсь назад и понимаю, что за бойня это была. Как сказали бы вы, журналисты, это была война, как между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

То есть все это время, с тех самых пор, ничего подобного в боксе не было. Это был не боксерский поединок. Да, это была война», - сказал Джошуа.

Повторный бой между Джошуа и Усиком ориентировочно пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Vringe.com

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