Фьюри хочет провести чемпионский бой с женщиной

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что хочет устроить поединок с женщиной.

«Я ищу возможности сделать кроссгендерный поединок. Это будет первый чемпионский кроссгендерный поединок в супертяжелом весе. Вот что я собираюсь сделать».

Фьюри уже нашел кандидатку на бой – британец назвал имя 30-летней Саванны Маршалл (11-0, 9 КО), которой принадлежит титул WBO в среднем весе.

«Мне нужен кто-то высокий. Это будет хорошо выглядеть на телевидении. К тому же и она, и я – чемпионы», - отметил боксер из Манчестера.

Тайсон Фьюри в последнем бою в октябре текущего года в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера и впервые защитил титул WBC.