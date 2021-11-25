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Фьюри хочет провести чемпионский бой с женщиной

Бокс
(1 голосов)

Кто, если не он

Фьюри хочет провести чемпионский бой с женщиной

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что хочет устроить поединок с женщиной.

«Я ищу возможности сделать кроссгендерный поединок. Это будет первый чемпионский кроссгендерный поединок в супертяжелом весе. Вот что я собираюсь сделать».

Фьюри уже нашел кандидатку на бой – британец назвал имя 30-летней Саванны Маршалл (11-0, 9 КО), которой принадлежит титул WBO в среднем весе.

«Мне нужен кто-то высокий. Это будет хорошо выглядеть на телевидении. К тому же и она, и я – чемпионы», - отметил боксер из Манчестера.

Тайсон Фьюри в последнем бою в октябре текущего года в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера и впервые защитил титул WBC.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com

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