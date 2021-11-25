Лопес и Камбосос чуть не подрались на пресс-конференции

Абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) 27 ноября в Нью-Йорке проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).

Во время пресс-конференции боксеры едва ли не затеяли потасовку. Промоутеру Эдди Хирну пришлось вмешаться в ситуацию.

Бой с австралийцем станет для Теофимо Лопеса первым с момента сенсационной победы над Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), которого американец остановил в октябре 2020 года единогласным решением судей.