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Лопес и Камбосос чуть не подрались на пресс-конференции

Бокс
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У боксеров чешутся кулаки

Лопес и Камбосос чуть не подрались на пресс-конференции

фото - boxingscene.com

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Абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) 27 ноября в Нью-Йорке проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).

Во время пресс-конференции боксеры едва ли не затеяли потасовку. Промоутеру Эдди Хирну пришлось вмешаться в ситуацию.

Бой с австралийцем станет для Теофимо Лопеса первым с момента сенсационной победы над Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), которого американец остановил в октябре 2020 года единогласным решением судей.

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В статье: Бокс Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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