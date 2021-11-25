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Головкин: Третий бой с Альваресом возможен
Бой, который нужен боксу
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался о возможном третьем поединке с лучшим боксером современности Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
"Третий бой возможен. Теоретически ничего же не изменилось. Есть определенные вопросы, которые были заданы Канело. И они остаются без ответа. Мы их обсуждаем, но уже довольно долго не продвигаемся вперед", - сказал казах.
Головкин в следующем бою 29 декабря встретится с чемпионом WBA Super Рете Муратой, а Головкин на 2022 год запланировал покорение тяжелого веса в поединке с Илунгой Макабу.
Первый бой между Альваресом и Головкиным завершился ничьей, а в реванше Канело победил с минимальным преимуществом на судейских записках.
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