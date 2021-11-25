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Энтони Джошуа: Хочу вернуть себе тот уровень энергии, который был в бою с Кличко

Бокс
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Британец вспомнил свои лучшие времена

Энтони Джошуа: Хочу вернуть себе тот уровень энергии, который был в бою с Кличко

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа рассказал, что хочет вернуть себе уровень энергии времён боя с Владимиром Кличко. Напомним, в последнем поединке британский боксёр проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей.

"Я собираюсь вернуть себе тот уровень энергии, что был в поединке с Владимиром Кличко. Однако я не хочу детально углубляться в свои тренировки.

Тогда я не знал, что это за бой. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу поединки вроде трилогии Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер. Прошло много времени с тех пор, как у меня был подобный бой. В 2017 году это была война", — приводит слова Джошуа The Sun.

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В статье: Энтони Джошуа
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