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Энтони Джошуа: Хочу вернуть себе тот уровень энергии, который был в бою с Кличко
Британец вспомнил свои лучшие времена
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа рассказал, что хочет вернуть себе уровень энергии времён боя с Владимиром Кличко. Напомним, в последнем поединке британский боксёр проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей.
"Я собираюсь вернуть себе тот уровень энергии, что был в поединке с Владимиром Кличко. Однако я не хочу детально углубляться в свои тренировки.
Тогда я не знал, что это за бой. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу поединки вроде трилогии Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер. Прошло много времени с тех пор, как у меня был подобный бой. В 2017 году это была война", — приводит слова Джошуа The Sun.
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