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Фьюри: Бой с Джошуа умрет, когда он снова проиграет Усику
Чемпион WBC не верит в своего соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) снова дал понять, что хочет драться с Александром Усиком (19-0, 13 КО) до того, как украинец проведет бой-реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Я бы предпочел, чтобы Джошуа просто позволил мне драться с Усиком. Потому что, если Джошуа снова выйдет против него и проиграет, а я думаю, что он проиграет, наш бой будет мертв.
Но вот если он позволит мне сразиться с Усиком, я побью Усика и затем выйду против Джошуа. И также его побью.
Джойс, Уайт? Меня интересуют только бои с Усиком или Джошуа. Посмотрим", - сказал Фьюри.
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