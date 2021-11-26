Фьюри: Бой с Джошуа умрет, когда он снова проиграет Усику

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) снова дал понять, что хочет драться с Александром Усиком (19-0, 13 КО) до того, как украинец проведет бой-реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я бы предпочел, чтобы Джошуа просто позволил мне драться с Усиком. Потому что, если Джошуа снова выйдет против него и проиграет, а я думаю, что он проиграет, наш бой будет мертв.

Но вот если он позволит мне сразиться с Усиком, я побью Усика и затем выйду против Джошуа. И также его побью.

Джойс, Уайт? Меня интересуют только бои с Усиком или Джошуа. Посмотрим", - сказал Фьюри.