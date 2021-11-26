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Красюк: Бой с Фьюри мог бы побудить Кличко вернуться
Сложно сказать, насколько это реально
Промоутер Александр Красюк из K2 Promotions Ukraine высказался о возможном камбэке Владимира Кличко, который завершил карьеру четыре года назад после поражения от Энтони Джошуа.
"Как фанат бокса я бы хотел увидеть возвращение Кличко. Я думаю, что поединок с Фьюри мог бы побудить Владимира вернуться. Но очень многие составляющие должны сойтись, чтобы состоялось его возвращение.
И у Фьюри, и у Владимира, и вообще на рынке, в мире много обстоятельств так должны сложиться, чтобы это произошло. Но окончательно мы не можем утверждать, что его возвращение не состоится", - сказал Красюк.
Фьюри в 2015 году сенсационно остановил Кличко-младшего единогласным решением судей, после чего не дал украинцу незамедлительный реванш и потерял статус чемпиона мира.
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