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Промоутер: Джошуа должен завершить карьеру в случае второго поражения от Усика

Бокс
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Посмотрим, что произойдет

Промоутер: Джошуа должен завершить карьеру в случае второго поражения от Усика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк высказался о реванше между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Если Усик дважды подряд побьет Джошуа – Энтони должен завершить карьеру. Ему в принципе не за что бороться.

Сейчас речь идет не о деньгах. Сейчас речь идет об эго, о чести и достоинстве его как воина. И он как воин будет доказывать. Потому что для него это последний шанс. Если он проиграет Усику дважды подряд – его карьера в принципе уже не имеет будущего", - считает Красюк.

В первом бою 25 сентября в Лондоне Усик побил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца четыре титула в супертяжелом весе.

Повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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Источник:
Vringe.com

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