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Пулев: Усик в реванше точно нокаутирует Джошуа

Бокс
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Такой прогноз имеет право на жизнь

Пулев: Усик в реванше точно нокаутирует Джошуа

фото - Getty Images

Новина українською

Болгарский супертяж Кубрат Пулев (28-2, 14 KO) сделал прогноз на бой-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

"Усик лучше как боксер. Думаю, что в реванше он точно нокаутирует Джошуа. Перед первым боем я предсказывал, что Усик победит, так и получилось. Теперь я говорю вам, что он нокаутирует Джошуа, потому что Энтони ничего из себя не представляет.

Всем говорил, что в Джошуа нет ничего особенного. Там нет ничего особенного ни с точки зрения личности, ни в техническом плане. Он не настолько талантлив, как говорят люди", - заявил Пулев.

Второй бой между Усиком и Джошуа предварительно запланирован на март-апрель 2022 года. Первый поединок в сентябре в Лондоне украинец выиграл единогласным решением судей.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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Источник:
Fightnews.info

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