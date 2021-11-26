Пулев: Усик в реванше точно нокаутирует Джошуа

Болгарский супертяж Кубрат Пулев (28-2, 14 KO) сделал прогноз на бой-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

"Усик лучше как боксер. Думаю, что в реванше он точно нокаутирует Джошуа. Перед первым боем я предсказывал, что Усик победит, так и получилось. Теперь я говорю вам, что он нокаутирует Джошуа, потому что Энтони ничего из себя не представляет.

Всем говорил, что в Джошуа нет ничего особенного. Там нет ничего особенного ни с точки зрения личности, ни в техническом плане. Он не настолько талантлив, как говорят люди", - заявил Пулев.

Второй бой между Усиком и Джошуа предварительно запланирован на март-апрель 2022 года. Первый поединок в сентябре в Лондоне украинец выиграл единогласным решением судей.