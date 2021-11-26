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Джошуа: Чтобы использовать имеющиеся силу и свирепость, Уайлдеру нужно включать голову

Бокс
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Энтони подчеркнул, что нельзя использовать джеб все 12 раундов

Джошуа: Чтобы использовать имеющиеся силу и свирепость, Уайлдеру нужно включать голову

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира, британец Энтони Джошуа высказался о третьем поединке своего соотечественника Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Победу в нём праздновал британец.

"Деонтей пытался, но чтобы использовать имеющиеся силу и свирепость, нужно включать голову. От этого многое зависит. В наши дни тяжеловесы уже не могут праздновать победу только лишь за счёт джебов в течение всех 12 раундов. В последние лет пять дивизион заметно изменился. Раньше бойцы могли спокойно наносить удары в течение 12 раундов, и у них всё получалось. Да, они немного уставали, но были подготовлены, потому что были легче", — приводит слова Джошуа talkSPORT со ссылкой на его интервью для канала JD Official в YouTube.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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