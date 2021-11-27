Головкин назвал наиболее ожидаемый поединок современности

Казахский боксер Геннадий Головкин (46-1-1; 36 КО) рассказал, что его поединок против Сауля Альвареса (57-1-2; 39 КО) станет самым ожидаемым поединком современности. Слова спортсмена приводит BoxingScene:

"Конечно, у меня есть секрет. Но это не тот секрет, о котором говорят и который демонстрируют.

Нужно провести правильную рекламную кампанию, организаторы должны сделать это, и я уверен, что у Канело есть секреты, как одолеть меня, у меня есть секреты, как одолеть его.

У всех есть ключи к победе, и единственный способ проверить, подходят ли они к замку – это устроить поединок.

Наше сражение нужно правильно освещать, оно должно вызывать у всех большой интерес. Потому что, честно говоря, это один из самых востребованных боев, хотя это будет наше третье сражение.

Спрос на то, чтобы увидеть нас, вероятно, самый большой из всех возможных боев, которые могут произойти.

Если он сразится с другим парнем, потом еще с кем-то, а в перерывах между этим организует бой со мной, то это будет неправильный подход. Но если бой будет продвигаться правильно, то, конечно, будет интерес к его организации" – сказал он.