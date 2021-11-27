Усик уверен, что станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, что уверен в завоевании звания "абсолюта". Его слова цитирует LuckyPunch:

"Я это сделаю, потому что я иду к этому. Но потом считать себя великим – это, по-моему, не мое. Будем работать, добиваться результатов.

На самом деле все, что происходит с людьми, которых помнят даже после их ухода... Понятно, что это их работа, но их люди помнят не по каким-то причинам, не потому, что он выиграл.

Многие факторы, заставляющие людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то.

Конечно, этого хочется, ты это делаешь, работаешь. Когда что-то не получается, ты не должен ни в коем случае сдаваться, ты должен снова уходить.

Нам иногда дается шаг к тому, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем" – сказал он.