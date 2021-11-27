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Усик уверен, что станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Бокс
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Хороший настрой украинца

Усик уверен, что станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, что уверен в завоевании звания "абсолюта". Его слова цитирует LuckyPunch:

"Я это сделаю, потому что я иду к этому. Но потом считать себя великим – это, по-моему, не мое. Будем работать, добиваться результатов.

На самом деле все, что происходит с людьми, которых помнят даже после их ухода... Понятно, что это их работа, но их люди помнят не по каким-то причинам, не потому, что он выиграл.

Многие факторы, заставляющие людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то.

Конечно, этого хочется, ты это делаешь, работаешь. Когда что-то не получается, ты не должен ни в коем случае сдаваться, ты должен снова уходить.

Нам иногда дается шаг к тому, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем" – сказал он.

Напомним, что ранее Геннадий Головкин назвал наиболее ожидаемое сражение современности.

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В статье: Александр Усик
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