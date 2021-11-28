Камбосос сенсационно победил Лопеса и стал новым абсолютом в легком весе

Австралийский боксер Джордж Камбосос-младший (20-0; 10 КО) победил в главном поединке боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden уже экс абсолютного чемпиона мира, американца Теофимо Лопеса (16-1; 12 КО). Поединок прошел все 12 раундов.

Лопес с первых секунд буквально набросился на соперника, заставив его спасаться в клинче. Претендент много пропускал, казалось, что Камбосос вот-вот окажется на канвасе ринга, однако большим удивлением (даже шоком) для болельщиков стало то, что после мощного правого крюка именно Лопес сел на пятую точку, рефери отсчитал нокдаун, прозвучал гонг.

Американец сразу стал тяжелее на ногах, хотя и продолжал излучать уверенность в своих силах. Австралиец действовал спокойно и несколько выцеливал соперника. Хотя инициатором наступления в ринге был именно Теофимо, в атаке у него откровенно мало что получалось, в то время как Джордж действовал вторым номером, но попадал на отходах гораздо больше, чем соперник. Около середины поединка ситуация в ринге была благоприятной для Камбососа – все шло к тому, что мы получим нового чемпиона. Лопес не знал, что делать с оппонентом, бросался на него издалека, но постоянно натыкался на мощную правую или джеб. После седьмого раунда у американца потек нос, чемпион выглядел откровенно растерянным. В конце восьмого раунда Теофимо мощно попал по корпусу соперника и несколько потряс того, но вовремя прозвучал гонг. Следующий раунд американец на подъеме забрал, проведя несколько успешных атак по голове соперника.

Казалось, началом конца для Джорджа должна была стать десятая трехминутка. После мощного правого от Теофимо он оказался на канвасе ринга, рефери отсчитал нокдаун. На судейских записках ситуация выровнялась, для чемпиона дело оставалось за малым – не проиграть два последних раунда. Одиннадцатый он проиграл, а последний – не выиграл. Оба подняли руки вверх, но вердикт был за судьями.