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Лопес – Камбосос: Австралиец полностью перебил соперника, статистика боя
Это было потрясающе
В главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden австралийский боксер, новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО)
За весь период поединка Камбосос выбросил 739 ударов, из которых точными были 182 (155 силовых). Его соперник 565 раз пытался попасть в оппонента, из которых удачными были только 176 (115 – силовых).
Напомним, что бой завершился раздельным решением судей 115-111,113-114, 115-112.
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