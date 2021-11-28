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Лопес – Камбосос: Австралиец полностью перебил соперника, статистика боя

Бокс
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Это было потрясающе

Лопес – Камбосос: Австралиец полностью перебил соперника, статистика боя

UA-Футбол
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В главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden австралийский боксер, новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) победил американца Теофимо Лопеса (16-1; 12 КО).

За весь период поединка Камбосос выбросил 739 ударов, из которых точными были 182 (155 силовых). Его соперник 565 раз пытался попасть в оппонента, из которых удачными были только 176 (115 – силовых).

Напомним, что бой завершился раздельным решением судей 115-111,113-114, 115-112.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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