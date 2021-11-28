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Лопес – Камбосос: Видео двух невероятных нокдаунов

Бокс
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Мощные панчи от обоих боксеров

Лопес – Камбосос: Видео двух невероятных нокдаунов

DAZN

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В главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden австралийский боксер, новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) победил американца Теофимо Лопеса (16-1; 12 КО).

Статистика ударов

Нокдаун от Камбососа в 1 раунде боя:

Нокдаун от Лопеса в 10 раунде боя:

Напомним, что бой завершился раздельным решением судей 115-111,113-114, 115-112.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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