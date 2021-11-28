Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес – Камбосос: Видео двух невероятных нокдаунов
Мощные панчи от обоих боксеров
DAZN
В главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden австралийский боксер, новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО)
Нокдаун от Камбососа в 1 раунде боя:
KAMBOSOS DROPS TEÓFIMO #LópezKambososJr pic.twitter.com/8c0dNuMbHi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Нокдаун от Лопеса в 10 раунде боя:
TEÓFIMO LÓPEZ GETS A KNOCKDOWN ????#LópezKambososJr pic.twitter.com/SLRUq7GcBh— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Напомним, что бой завершился раздельным решением судей 115-111,113-114, 115-112.
Популярное сейчас
- Президент Миная после игры с Динамо: По игре мы переигрывали участника Лиги чемпионов
- СК Днепр-1 - Ворскла 5:1. Обзор матча и видео голов
- Удинезе – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура Серии А
- Теофимо Лопес: Я победил
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере