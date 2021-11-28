Теофимо Лопес: Я победил

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1; 12 КО) прокомментировал поражение в поединке против австралийца Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО). Его слова цитирует DAZN:

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"Я победил в этот вечер, и все это знают. Рефери поднял мою руку, я выиграл.

Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это было близкое сражение, я победил со счетом 10-2" – сказал Лопес.