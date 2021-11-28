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Теофимо Лопес: Я победил
И тебя вылечат
DAZN
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1; 12 КО) прокомментировал
"Я победил в этот вечер, и все это знают. Рефери поднял мою руку, я выиграл.
Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это было близкое сражение, я победил со счетом 10-2" – сказал Лопес.
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