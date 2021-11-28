  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес: Я победил
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес: Я победил

Бокс
(1 голосов)

И тебя вылечат

Теофимо Лопес: Я победил

DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1; 12 КО) прокомментировал поражение в поединке против австралийца Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО). Его слова цитирует DAZN:

Статистика боя

Видео нокдаунов

"Я победил в этот вечер, и все это знают. Рефери поднял мою руку, я выиграл.

Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это было близкое сражение, я победил со счетом 10-2" – сказал Лопес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...