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Камбосос: Я не король, я император
Скромненько
DAZN
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) прокомментировал
"Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император.
У меня был длинный тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все лучше и лучше. Это был мой вечер. Он будет моим вечером очень долго. Я вернулся в бой, как воин. Я самый большой австралийский боксер в истории.
Теофимо, прими это поражение как чемпион – давай снова подеремся в Австралии. Бой на 80 тысяч болельщиков в Австралии – давай сделаем это еще раз" – сказал Джордж.
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