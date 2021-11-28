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Камбосос: Я не король, я император

Бокс
(2 голосов)

Скромненько

Камбосос: Я не король, я император

DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) прокомментировал победу в поединке над американцем Теофимо Лопесом (16-1; 12 КО). Его слова цитирует DAZN:

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"Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император.

У меня был длинный тренировочный лагерь. С каждым днем ​​я становился все лучше и лучше. Это был мой вечер. Он будет моим вечером очень долго. Я вернулся в бой, как воин. Я самый большой австралийский боксер в истории.

Теофимо, прими это поражение как чемпион – давай снова подеремся в Австралии. Бой на 80 тысяч болельщиков в Австралии – давай сделаем это еще раз" – сказал Джордж.

Комментарий Лопеса

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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