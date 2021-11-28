Камбосос имеет право не давать реванш Лопесу - СМИ

В ночь с 27 на 28 ноября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоялся поединок между Джорджем Камбососом (20-0; 10 КО) и экс абсолютным чемпионом мира, американцем Теофимо Лопесом (16-1; 12 КО).

Победу в поединке раздельным решением судей 115-111; 113-114; 115-112 одержал австралийский боксер.

Журналист издания TalkSports Майкл Бенсон сообщает, что в контракте на этот поединок не была предусмотрена функция реванша.

"Теофимо Лопес и Джордж Камбосос не имеют опции реванша. Бой был обязательной защитой титула IBF и пошел на промоутерские торги.

Камбосос теперь может делать все, что захочет" – сказал он.

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