Джошуа может рассмотреть предложение отступных от реванша с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) рассказал, что может рассмотреть предложение отступных от реванша с Александром Усиком (19-0; 13 КО).

"Я думаю, люди понимают, что не надо связываться со мной по поводу этой чепухи. Мне кажется, люди знают, что не стоит выходить на меня с этой фигней. Может быть, моей команде что-то говорили, но думаю, они понимают, что не стоит предлагать мне это в данный момент.

Скажу как есть: на этом этапе моей карьеры главное – не деньги, а уважение. Вам нужно посмотреть на то, что я хочу в этой игре. Уважение стоит на первом месте. Я могу вам не нравиться, но вы будете меня уважать.

Я желаю, чтобы меня запомнили как олдскульного бойца – человека, который готов сразиться со всеми в тяжелом весе. Поэтому я все еще хочу бороться с любым соперником. Я думаю, что это будет частью моего наследия.

Относительно отступных, я не знаю, сочетается ли это с моими моральными принципами. Но, честно говоря, я тоже хочу, чтобы меня знали как одного из самых умных бизнесменов.

Если деньги будут правильными, нам придется рассмотреть предложение. Но уважение для меня гораздо ценнее денег. Поэтому сразу идет уважение, потом моя репутация после ухода из супертяжелого веса, а на третьем месте реноме самого умного бизнесмена" - сказал он.