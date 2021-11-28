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Промоутер Камбососа рассказал о дальнейших планах своего подопечного

Бокс
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Промоутер Камбососа рассказал о дальнейших планах своего подопечного

DAZN

UA-Футбол
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Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО) Лу Дибелла рассказал о планах своего подопечного после победы над Теофимо Лопесом (16-1; 12 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Теперь Камбосос – босс. Он заработал это.

Для Лопеса это была обязательная защита титула, нет пункта о матче-реванше. С точки зрения бизнеса, мы собираемся делать все в пользу Джорджа.

Сейчас Камбосос будет отдыхать. Он возьмет перерыв и будет наслаждаться победой. Позже мы соберемся для того, чтобы выяснить, какой из боев станет самым большим и выгодным для него" – сказал он.

Видео нокдаунов

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В статье: Джордж Камбосос
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