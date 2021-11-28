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Промоутер Камбососа рассказал о дальнейших планах своего подопечного
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DAZN
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО) Лу Дибелла рассказал о планах своего подопечного после
"Теперь Камбосос – босс. Он заработал это.
Для Лопеса это была обязательная защита титула, нет пункта о матче-реванше. С точки зрения бизнеса, мы собираемся делать все в пользу Джорджа.
Сейчас Камбосос будет отдыхать. Он возьмет перерыв и будет наслаждаться победой. Позже мы соберемся для того, чтобы выяснить, какой из боев станет самым большим и выгодным для него" – сказал он.
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