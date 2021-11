Лопес оказался в шкуре Ломаченко – сенсационно проиграл бой без права на реванш

Теофимо Лопес после шокирующей победы над Василием Ломаченко в октябре 2020 года в бою за все титулы в легком весе на 13 месяцев парализовал один из самых звездных дивизионов современного профи-бокса. За этот период американец вместе со своим одиозным отцом успел с сотню раз заявить, что никогда не даст реванш украинцу, переболел коронавирусом и многократно перенес бой с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососом-младшим.

Наконец, Лопес после годичного перерыва дошел до ринга…и в один миг потерял титулы в бою с боксером, о котором вы едва ли слышали до сегодняшнего утра.

Чемпион действительно решил обойтись без стартовой разведки и сразу же набросился на Камбососа в попытке воплотить в реальность свои громкие заявления перед боем. Претендент в ответ на агрессию Лопеса подловил того мощным правым кроссом – первый нокдаун для Теофимо с 2016 года!

После обескураживающего дебюта отец сумел найти правильные слова для Лопеса – два следующих раунда Теофимо провел с холодной головой и, казалось, захватил контроль над происходящим в ринге.

Камбосос заставил себя забыть о локальном успехе в первом раунде и начал навязывать чемпиону свою игру – у австралийца регулярно проходили классические короткие комбинации с быстрым отходом на безопасную дистанцию, а Лопес все больше полагался на свое превосходство в мощности, рассчитывая, что один из ударов достигнет цели, а с добиванием у Теофимо никогда проблем не было.

Американец после начисто проваленной середины боя начал просыпаться в девятом раунде. В жестких разменах Лопес несколько раз попал справа, но Камбосос устоял и даже смог ответить хлестким левым хуком.

В середине 10-го раунда претендент все же оказался в нокдауне после пропущенного правого прямого. У Лопеса было почти полторы минуты, чтобы добить австралийца, но Теофимо действовал слишком прямолинейно и отпустил соперника.

Лопес не мог не понимать шаткость своего положения на судейских записках, но в чемпионских раундах убедительней выглядел именно Камбосос – австралиец вторым номером за счет джеба и отличных контратак забрал финальные раунды и по делу перехватил звание абсолютного чемпиона мира (115:111, 115:112, 113:114).

Сразу после оглашения результатов судейских записок Теофимо Лопес взял на вооружение тактику Василия Ломаченко и отказался признать поражение.

«Я победил этим вечером, и все это знают. Рефери поднял мою руку, я выиграл. Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это был близкий бой, я победил со счетом 10-2», - говорит экс-чемпион.

Самое забавное в этой истории, что Лопес пошел по стопам Ломаченко и в вопросах контракта на бой с Камбососом. Журналист talkSPORT Майкл Бенсон утверждает, что команда Теофимо не включила в сделку опцию незамедлительного реванша.

«Камбосос теперь может делать все, что захочет», - пишет Бенсон.

