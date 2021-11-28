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Лопес оказался в шкуре Ломаченко – сенсационно проиграл бой без права на реванш

Бокс
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Карма настигла болтливого американца

Лопес оказался в шкуре Ломаченко – сенсационно проиграл бой без права на реванш

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Теофимо Лопес после шокирующей победы над Василием Ломаченко в октябре 2020 года в бою за все титулы в легком весе на 13 месяцев парализовал один из самых звездных дивизионов современного профи-бокса. За этот период американец вместе со своим одиозным отцом успел с сотню раз заявить, что никогда не даст реванш украинцу, переболел коронавирусом и многократно перенес бой с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососом-младшим.

Наконец, Лопес после годичного перерыва дошел до ринга…и в один миг потерял титулы в бою с боксером, о котором вы едва ли слышали до сегодняшнего утра.

Лопес обещал нокаут в первом раунде…и упал на пятую точку

Чемпион действительно решил обойтись без стартовой разведки и сразу же набросился на Камбососа в попытке воплотить в реальность свои громкие заявления перед боем. Претендент в ответ на агрессию Лопеса подловил того мощным правым кроссом – первый нокдаун для Теофимо с 2016 года!

После обескураживающего дебюта отец сумел найти правильные слова для Лопеса – два следующих раунда Теофимо провел с холодной головой и, казалось, захватил контроль над происходящим в ринге.

Камбосос заставил себя забыть о локальном успехе в первом раунде и начал навязывать чемпиону свою игру – у австралийца регулярно проходили классические короткие комбинации с быстрым отходом на безопасную дистанцию, а Лопес все больше полагался на свое превосходство в мощности, рассчитывая, что один из ударов достигнет цели, а с добиванием у Теофимо никогда проблем не было.

Лопес включился в чемпионских раундах, но было поздно

Американец после начисто проваленной середины боя начал просыпаться в девятом раунде. В жестких разменах Лопес несколько раз попал справа, но Камбосос устоял и даже смог ответить хлестким левым хуком.

В середине 10-го раунда претендент все же оказался в нокдауне после пропущенного правого прямого. У Лопеса было почти полторы минуты, чтобы добить австралийца, но Теофимо действовал слишком прямолинейно и отпустил соперника.

Лопес не мог не понимать шаткость своего положения на судейских записках, но в чемпионских раундах убедительней выглядел именно Камбосос – австралиец вторым номером за счет джеба и отличных контратак забрал финальные раунды и по делу перехватил звание абсолютного чемпиона мира (115:111, 115:112, 113:114).

Лопес не признает поражения, а права на реванш у него нет

Сразу после оглашения результатов судейских записок Теофимо Лопес взял на вооружение тактику Василия Ломаченко и отказался признать поражение.

«Я победил этим вечером, и все это знают. Рефери поднял мою руку, я выиграл. Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это был близкий бой, я победил со счетом 10-2», - говорит экс-чемпион.

Самое забавное в этой истории, что Лопес пошел по стопам Ломаченко и в вопросах контракта на бой с Камбососом. Журналист talkSPORT Майкл Бенсон утверждает, что команда Теофимо не включила в сделку опцию незамедлительного реванша.

«Камбосос теперь может делать все, что захочет», - пишет Бенсон.

Впрочем, австралиец насчет реванша настроен не так категорично, как Лопес. Новый абсолютный чемпион мира в легком весе уже предложил американцу подраться в Австралии на 80-тысячном стадионе. Остается подождать, как это отреагируют представители боксерских организаций, ведь у Камбососа теперь множество обязательств по защите своих титулов.

Победа Камбососа над Лопесом выгодна Ломаченко

Сегодня ночью Василий Ломаченко стал ближе к бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Идея реванша с Лопесом давно мертва из-за нежелания американца боксировать в весовой категории до 61,2 кг, а перейти в полусредний вес для Ломы было бы сравнимо с самоубийством.

Теперь же все титулы в легком дивизионе сконцентрированы в руках боксера, который ранее заявил о готовность выйти на ринг с Ломаченко.

Лопес оказался в шкуре Ломаченко – сенсационно проиграл бой без права на реванш - изображение 1

«Лома, я дам тебе шанс. Когда заберу эти пояса, то хочу драться с лучшими, так что подерусь с тобой. Если тебе нужны титулы, то давай сделаем это в Австралии и Греции», - говорил Камбосос до боя с Лопесом.

Пока же Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке нужно убедительно пройти Ричарда Комми, а там уже пускай Боб Арум разбирается, кому из его подопечных выходить на бой с Камбососом.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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