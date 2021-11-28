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Тайсон Фьюри отмечает годовщину победы над Кличко. Видео
Британец вспомнил прошлое
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) вспомнил, что ровно 6 лет назад победил украинца Владимира Кличко. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"6 лет назад в этот день родился цыганский король. Я победил Владимира Кличко и стал чемпионом в сверхтяжелом весе.
Вскоре после этого у меня начались проблемы с психическим здоровьем. Никто никогда не застрахован от этих проблем. Много лет я веду это ежедневное сражение.
Будьте положительными, никогда не сдавайтесь. Будьте теми, кто всегда сражается. Дай вам бог здоровья"
Напомним, что ранее Камбосос
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