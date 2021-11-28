Тайсон Фьюри отмечает годовщину победы над Кличко. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) вспомнил, что ровно 6 лет назад победил украинца Владимира Кличко. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"6 лет назад в этот день родился цыганский король. Я победил Владимира Кличко и стал чемпионом в сверхтяжелом весе.

Вскоре после этого у меня начались проблемы с психическим здоровьем. Никто никогда не застрахован от этих проблем. Много лет я веду это ежедневное сражение.

Будьте положительными, никогда не сдавайтесь. Будьте теми, кто всегда сражается. Дай вам бог здоровья"