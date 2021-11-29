Сенсация: Лопес отказался от идеи реванша с Камбососом

Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) на прошлой неделе в Нью-Йорке разделенным решением судей сенсационно проиграл Джорджу Камбососу—младшему (20-0, 10 КО) и потерял статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Отец американец заявил, что его сын не будет добиваться второго боя с австралийцем и поднимется в полусредний вес.

«Никакого реванша. Сына мне не в чем винить. Это была моя ошибка – оставлять сына так долго в легком весе, на целых восемь лет.

Пришло время двигаться дальше. Мы поднимемся в 63,5 кг, отбоксируем в феврале, а затем подеремся с Тейлором. Это поражение ничего не поменяло», - сказал Лопес-старший.

Ожидается, что после первого поражения в карьере Теофимо Лопес выпадет из десятки лучших боксеров современности по версии журнала The Ring.