Джойс может провести бой с Пулевым

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (13-0, 12 КО) 2022 года планирует начать боем с опытным болгарином Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО). Об этом сообщает портал Badlefthook.com.

Джойс в последнем бою в июле текущего года досрочно разобрался с Карлосом Такамом (39-8-1, 28 КО).

Пулев не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда в девятом раунде нокаутом проиграл бывшему чемпиону мира в хэвивейте Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Ранее Джо Джойс заявил, что его приоритетной целью остается украинец Александр Усик (19-0, 13 КО), которому после недавней победы над Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.