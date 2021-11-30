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Ломаченко пророчат победу над Камбососом

Бокс
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Сначала этот бой нужно получить

Ломаченко пророчат победу над Камбососом

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Новина українською

Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер высказался о потенциальном бое между новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Думаю, следующим соперником Камбососа будет Василий Ломаченко. Увидим. Он победит конкурентным единогласным решением», - сказал Фишер.

Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с бывшим чемпионом IBF Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Что касается Камбососа, то австралиец готов дать реванш Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО), но тот планирует перейти в полусредний вес.

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В статье: Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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Источник:
Vringe.com

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