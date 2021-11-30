Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко пророчат победу над Камбососом
Сначала этот бой нужно получить
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер высказался о потенциальном бое между новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Думаю, следующим соперником Камбососа будет Василий Ломаченко. Увидим. Он победит конкурентным единогласным решением», - сказал Фишер.
Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с бывшим чемпионом IBF Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Что касается Камбососа, то австралиец готов дать реванш Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО), но тот планирует перейти в полусредний вес.
Популярное сейчас
- "Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ
- Динамо хочет подписать новый контракт с Диалло
- Золотой мяч, победы Зари и Металлиста, новый тренер МЮ. Главные новости за 29 ноября
- Камбосос сенсационно победил Лопеса и стал новым абсолютом в легком весе
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО