Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Деревянченко проведет бой за титул WBC, если победит Адамеса
Новый шанс для украинца
Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) в 2022 году может провести бой с Хайме Мунгией (38-0, 30 КО) за вакантный титул чемпиона WBC в среднем весе, сообщает RingPolska.
Действующий обладатель титула WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (32-0, 23 КО) собирается подняться во второй средний вес и провести бой с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО) звание «временного» чемпиона WBC.
Деревянченко вернется на ринг 5 декабря в бою с Карлосом Адамесом (20-1, 16 КО). В случае победы украинец может получить четвертый чемпионский бой.
Если Сергей Деревянченко станет чемпионом мира, то должен будет провести две подряд обязательных защиты титула против Криса Юбэнка-младшего и Жанибека Алиханулы.
Популярное сейчас
- Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года
- Встреча с Лобановским, гегенпрессинг, влияние на Клоппа и Тухеля. Что нужно знать о Ральфе Рангнике
- Калиниченко - о вручении Золотого мяча Месси: Можно сворачивать эту лавочку
- Лопес – Камбосос: Видео двух невероятных нокдаунов
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере