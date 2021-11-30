Деревянченко проведет бой за титул WBC, если победит Адамеса

Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) в 2022 году может провести бой с Хайме Мунгией (38-0, 30 КО) за вакантный титул чемпиона WBC в среднем весе, сообщает RingPolska.

Действующий обладатель титула WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (32-0, 23 КО) собирается подняться во второй средний вес и провести бой с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО) звание «временного» чемпиона WBC.

Деревянченко вернется на ринг 5 декабря в бою с Карлосом Адамесом (20-1, 16 КО). В случае победы украинец может получить четвертый чемпионский бой.

Если Сергей Деревянченко станет чемпионом мира, то должен будет провести две подряд обязательных защиты титула против Криса Юбэнка-младшего и Жанибека Алиханулы.