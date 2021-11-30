Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все бои Василия Ломаченко против непобежденных соперников. ВИДЕО
А таких боев хватает
Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) за восемь лет профессиональной карьеры трижды встречался с боксерами с идеальным послужным списком.
Двукратный олимпийский чемпион побил Гэри Расселла-младшего, Николаса Уолтерса и Гильермо Ригондо, но в прошлом году в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе сенсационно проиграл Теофимо Лопесу.
Все бои Василия Ломаченко против непобежденных соперников:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Встреча с Лобановским, гегенпрессинг, влияние на Клоппа и Тухеля. Что нужно знать о Ральфе Рангнике
- "Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ
- Золотой мяч, победы Зари и Металлиста, новый тренер МЮ. Главные новости за 29 ноября
- Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...