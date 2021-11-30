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Все бои Василия Ломаченко против непобежденных соперников. ВИДЕО

Бокс
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А таких боев хватает

Все бои Василия Ломаченко против непобежденных соперников. ВИДЕО

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Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) за восемь лет профессиональной карьеры трижды встречался с боксерами с идеальным послужным списком.

Двукратный олимпийский чемпион побил Гэри Расселла-младшего, Николаса Уолтерса и Гильермо Ригондо, но в прошлом году в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе сенсационно проиграл Теофимо Лопесу.

Все бои Василия Ломаченко против непобежденных соперников:

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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