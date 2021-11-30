Все бои Василия Ломаченко против непобежденных соперников. ВИДЕО

Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) за восемь лет профессиональной карьеры трижды встречался с боксерами с идеальным послужным списком.

Двукратный олимпийский чемпион побил Гэри Расселла-младшего, Николаса Уолтерса и Гильермо Ригондо, но в прошлом году в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе сенсационно проиграл Теофимо Лопесу.

Все бои Василия Ломаченко против непобежденных соперников: