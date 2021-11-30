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Теофимо Лопес: То, через что я прошёл, других бы просто убило
Боксер не готов останавливаться
Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост в своём "инстаграме", где сообщил, что его не сломить никакими трудностями.
"Я олицетворяю всё, что, как они говорили, я олицетворять не могу. И даже больше. Никто не может остановить работу бога. То, через что я прошёл, других бы просто убило. Я чемпион по жизни!" – написал Лопес.
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