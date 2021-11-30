Теофимо Лопес: То, через что я прошёл, других бы просто убило

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост в своём "инстаграме", где сообщил, что его не сломить никакими трудностями.

"Я олицетворяю всё, что, как они говорили, я олицетворять не могу. И даже больше. Никто не может остановить работу бога. То, через что я прошёл, других бы просто убило. Я чемпион по жизни!" – написал Лопес.