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Девин Хэйни похвастался своей физической формой перед боем с Джозефом Диасом

Бокс
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Боксер показал фото с тренировочного зала

Девин Хэйни похвастался своей физической формой перед боем с Джозефом Диасом

Фото: Твиттер

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Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (26-0-0, 15 KO) завершил подготовку к бою с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO). Напомним, что поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 4 декабря.

"Не чувствую себя хорошо, если не уверен в том, что отдал все силы на подготовке".

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В статье: Девин Хэйни Джозеф Диас
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