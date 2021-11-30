Девин Хэйни похвастался своей физической формой перед боем с Джозефом Диасом

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (26-0-0, 15 KO) завершил подготовку к бою с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO). Напомним, что поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 4 декабря.

"Не чувствую себя хорошо, если не уверен в том, что отдал все силы на подготовке".