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Промоутер Камбососа подтвердил возможность боя с Ломаченко

Бокс
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Теперь все зависит от украинца

Промоутер Камбососа подтвердил возможность боя с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) готов драться с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), если тот 11 декабря в Нью-Йорке победит бывшего чемпиона IBF Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если победит Комми, но это еще под большим вопросом. Я был промоутером Комми – он чертовски хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас.

Если победит Комми, то мы рассмотрим его, но бой с Ломаченко будет крупнее из-за статуса Василия в индустрии", - говорит промоутер Камбососа Лу Ди Белла.

Ранее главный редактор журнала The Ring Даг Фишер заявил, что Ломаченко побьет Камбососа в конкурентном бою единогласным решением судей.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Джордж Камбосос
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