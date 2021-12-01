Промоутер Камбососа подтвердил возможность боя с Ломаченко

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) готов драться с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), если тот 11 декабря в Нью-Йорке победит бывшего чемпиона IBF Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если победит Комми, но это еще под большим вопросом. Я был промоутером Комми – он чертовски хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас.

Если победит Комми, то мы рассмотрим его, но бой с Ломаченко будет крупнее из-за статуса Василия в индустрии", - говорит промоутер Камбососа Лу Ди Белла.